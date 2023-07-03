Мэр Вилкул: ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине остаётся напряжённой
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Об этом написал в Telegram мэр города Александр Вилкул.
«Что касается ситуации с водоснабжением, то она остаётся очень напряжённой», — заявил он.
По словам Вилкула, водоснабжение из Южного водохранилища уже 25 дней осуществляется исключительно на резервах, поэтому необходимо максимально экономить воду.
2 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба сообщил, что вода жителям украинского Кривого Рога после разрушения Каховской гидроэлектростанции подаётся почасово.