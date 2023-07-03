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Мэр Вилкул: ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине остаётся напряжённой

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Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине напряжённая, необходимо максимально экономить воду.
Мэр Вилкул: ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине остаётся напряжённой
  • Gettyimages.ru

Об этом написал в Telegram мэр города Александр Вилкул.

«Что касается ситуации с водоснабжением, то она остаётся очень напряжённой», — заявил он.

По словам Вилкула, водоснабжение из Южного водохранилища уже 25 дней осуществляется исключительно на резервах, поэтому необходимо максимально экономить воду.

2 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба сообщил, что вода жителям украинского Кривого Рога после разрушения Каховской гидроэлектростанции подаётся почасово.

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