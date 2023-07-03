Военная хроника: ВС России уничтожили около десяти военных ВСУ на Авдеевском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Военная хроника.
В материале сказано, что украинские военные непрерывно завозят на данный участок фронта тяжёлую технику и живую силу.
При этом отмечается, что ВС России «не устают по ним отрабатывать».
1 июля бойцы Южной группировки ВС России ликвидировали на Авдеевском направлении украинский склад боеприпасов. Сообщается, что удар был нанесён артиллеристами после тщательной разведки с помощью дронов.