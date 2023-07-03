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Военная хроника: ВС России уничтожили около десяти военных ВСУ на Авдеевском направлении

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Бойцы 114-й бригады ВС России уничтожили на Авдеевском направлении около десяти военнослужащих ВСУ тремя выстрелами противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).
Военная хроника: ВС России уничтожили около десяти военных ВСУ на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Военная хроника.

В материале сказано, что украинские военные непрерывно завозят на данный участок фронта тяжёлую технику и живую силу.

При этом отмечается, что ВС России «не устают по ним отрабатывать».

1 июля бойцы Южной группировки ВС России ликвидировали на Авдеевском направлении украинский склад боеприпасов. Сообщается, что удар был нанесён артиллеристами после тщательной разведки с помощью дронов.

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