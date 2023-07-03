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Военная хроника сообщила о попытке новой атаки ВСУ в Запорожской области

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Военная хроника сообщила о попытке новой атаки Вооружённых сил Украины в Запорожской области.
Военная хроника сообщила о попытке новой атаки ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«Поступают сообщения, что в эти минуты бой идёт в районе Пятихаток и Жеребянок в 10 км к западу от Орехова», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинская армия пока опасается вводить крупные силы в бой. 

По данным Военной хроники, в основном на участках боя присутствуют небольшие манёвренные группы, при этом с обеих сторон активно работает артиллерия.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ежедневно предпринимают безуспешные попытки атаковать на Ореховском направлении в Запорожской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

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