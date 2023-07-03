Стрелявший в аэропорту Кишинёва оказался экс-сотрудником МВД Таджикистана
- РИА Новости
«Было установлено, что Ашуров — экс-сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чернэуцяну, мужчина не был террористом, но имеет судимость за разбойное нападение.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
Позднее сообщалось, что молдавские власти не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана.
Жертвами происшествия в аэропорту стали пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.