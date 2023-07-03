Стрелявший в аэропорту Кишинёва оказался экс-сотрудником МВД Таджикистана

Стрелявший в аэропорту Кишинёва Рустам Ашуров ранее семь лет служил в МВД Таджикистана, заявил глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Чернэуцяну.

«Было установлено, что Ашуров — экс-сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чернэуцяну, мужчина не был террористом, но имеет судимость за разбойное нападение.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

Позднее сообщалось, что молдавские власти не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана.

Жертвами происшествия в аэропорту стали пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.