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Стрелявший в аэропорту Кишинёва оказался экс-сотрудником МВД Таджикистана

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Стрелявший в аэропорту Кишинёва Рустам Ашуров ранее семь лет служил в МВД Таджикистана, заявил глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Чернэуцяну.
Стрелявший в аэропорту Кишинёва оказался экс-сотрудником МВД Таджикистана
  • РИА Новости

«Было установлено, что Ашуров — экс-сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чернэуцяну, мужчина не был террористом, но имеет судимость за разбойное нападение.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

Позднее сообщалось, что молдавские власти не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана.

Жертвами происшествия в аэропорту стали пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

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