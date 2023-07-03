Балицкий: ВСУ ежедневно пытаются атаковать на Ореховском направлении на Запорожье
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Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, обстановка на Ореховском направлении остаётся напряжённой.
«Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», — написал он в Telegram.
ВСУ, как отметил Балицкий, по приблизительным подсчётам, потеряли более 20 тыс. человек личного состава.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.