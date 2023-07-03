Балицкий: ВСУ ежедневно пытаются атаковать на Ореховском направлении на Запорожье

ВС Украины ежедневно предпринимают безуспешные попытки атаковать на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, обстановка на Ореховском направлении остаётся напряжённой.

«Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», — написал он в Telegram.

ВСУ, как отметил Балицкий, по приблизительным подсчётам, потеряли более 20 тыс. человек личного состава.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.