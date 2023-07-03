Глава правящей партии Грузии заявил о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа

Лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция во время попытки вооружённого мятежа в России «планировала войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи».

Об этом он написал в своих соцсетях. Его слова приводит ТАСС.

Кобахидзе отметил, что такой реакцией на ситуацию в России грузинская оппозиция продемонстрировала, что готова использовать любой повод «для открытия в Грузии второго фронта».

При этом лидер правящей партии выразил мнение, что, если бы в Грузии открыли второй фронт, то Тбилиси пришлось бы также воевать с абхазами и осетинами. По его словам, это было бы «величайшим преступлением перед будущими поколениями».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.

Также Путин поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил России, правоохранительных органов и спецслужб за верность народу, отвагу и доблесть.