СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
- РИА Новости
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — сообщает ведомство в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку.
Ранее в представительстве сообщали, что ВС Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.