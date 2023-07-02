Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Короткая ссылка
ВСУ Украины обстреляли Горловку и Донецк.
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Ранее в представительстве сообщали, что ВС Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить