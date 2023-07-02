Разведка ЮВО: позиционные бои идут за Белогоровку в Донбассе, армия России теснит ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг.
«Сейчас идёт позиционная война (на участке у Белогоровки. — RT), мы пытаемся противника максимально вытеснить из данного населённого пункта. Наносим постоянное огневое поражение», — цитирует его РИА Новости.
Военнослужащий добавил, что за украинскими силовиками на данном участке фронта ведётся круглосуточное наблюдение.
Ранее российский военнослужащий с позывным Боцман рассказал, что украинская армия активизировала применение беспилотников в районе Белогоровки в ЛНР.