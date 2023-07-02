Разведка ЮВО: позиционные бои идут за Белогоровку в Донбассе, армия России теснит ВСУ

Позиционные бои идут за частично подконтрольный Киеву населённый пункт Белогоровка в ЛНР.

Об этом сообщил военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг.

«Сейчас идёт позиционная война (на участке у Белогоровки. — RT), мы пытаемся противника максимально вытеснить из данного населённого пункта. Наносим постоянное огневое поражение», — цитирует его РИА Новости.

Военнослужащий добавил, что за украинскими силовиками на данном участке фронта ведётся круглосуточное наблюдение.

Ранее российский военнослужащий с позывным Боцман рассказал, что украинская армия активизировала применение беспилотников в районе Белогоровки в ЛНР.