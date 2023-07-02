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ВС России уничтожили три миномёта и две гаубицы M777 на Херсонском направлении

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Российские военные за сутки уничтожили три 120-мм миномётных расчёта и две гаубицы М777 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.
ВС России уничтожили три миномёта и две гаубицы M777 на Херсонском направлении
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб региона.

Также сообщается об уничтожении трёх миномётов и боекомплекта к ним.

Потери ВСУ составили 18 человек убитыми, восемь человек ранеными.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

Также сообщалось, что ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.

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