Российские военные за сутки уничтожили три 120-мм миномётных расчёта и две гаубицы М777 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб региона.

Также сообщается об уничтожении трёх миномётов и боекомплекта к ним.

Потери ВСУ составили 18 человек убитыми, восемь человек ранеными.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

Также сообщалось, что ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.