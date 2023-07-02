Украинские военные перед отступлением вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя
Он рассказал, что местные жители видели на улице украинских военных с коробками.
«И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли», — приводит РИА Новости его слова.
Ладкин добавил, что часть экспозиции и хранившиеся в фондах экспонаты вынесли до пожара.
«Потому что если бы оно осталось здесь, в сгоревшем виде, но сохранилось бы», — отметил он.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.