Украинские военные перед отступлением вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя

Украинские военные перед отступлением из Мариуполя весной 2022 года вывезли из краеведческого музея часть экспонатов. Об этом заявил хранитель фондов музея Андрей Ладкин.

Он рассказал, что местные жители видели на улице украинских военных с коробками.

«И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли», — приводит РИА Новости его слова.

Ладкин добавил, что часть экспозиции и хранившиеся в фондах экспонаты вынесли до пожара.

«Потому что если бы оно осталось здесь, в сгоревшем виде, но сохранилось бы», — отметил он.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что артефакты из зоны российской специальной военной операции могут появиться в школьных музеях.