РИА Новости: российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром

Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы с личным составом на подступах к российским позициям под Соледаром в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты ЮВО.

«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике», — сказал российский военнослужащий.

Он также отметил, что на одном из направлений противник бежал.

«Мы его сопровождали огнём из танка с закрытых огневых позиций», — добавил командир.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.