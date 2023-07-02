Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром

Короткая ссылка
Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы с личным составом на подступах к российским позициям под Соледаром в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты ЮВО.

«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике», — сказал российский военнослужащий.

Он также отметил, что на одном из направлений противник бежал.

«Мы его сопровождали огнём из танка с закрытых огневых позиций», — добавил командир.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить