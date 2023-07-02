РИА Новости: российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты ЮВО.
«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике», — сказал российский военнослужащий.
Он также отметил, что на одном из направлений противник бежал.
«Мы его сопровождали огнём из танка с закрытых огневых позиций», — добавил командир.
Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.