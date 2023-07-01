Лукашенко подписал закон о возможности запрета в Белоруссии СМИ недружественных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность на территории республики СМИ из недружественных стран.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ», — говорится в сообщении.

Также расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ.

3 мая Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.