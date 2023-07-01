Лукашенко подписал закон о возможности запрета в Белоруссии СМИ недружественных стран
Об этом информирует БЕЛТА.
«Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ», — говорится в сообщении.
Также расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ.
3 мая Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.