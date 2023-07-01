Глава полиции: пассажиры не пострадали при стрельбе в аэропорту Кишинёва

Пассажиры не пострадали во время стрельбы в аэропорту Кишинёва, заявил глава глава генерального инспектората полиции молдавской столицы Виорел Чернэуцяну.

«Ни один из пассажиров в аэропорту не пострадал, и не было захвата заложников. Нападение агрессора длилось 2 минуты 30 секунд», — цитирует РИА Новости Чернэуцяну.

По его словам, никто из бригады специального назначения не пострадал во время нейтрализации преступника.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.