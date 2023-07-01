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Глава полиции: стрелявший в аэропорту Кишинёва не состоял в международном розыске

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Стрелявший в аэропорту Кишинёва не состоял в международном розыске на момент прибытия в Молдавию, сообщил глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну.
Глава полиции: стрелявший в аэропорту Кишинёва не состоял в международном розыске
  • Gettyimages.ru
  • © VitalyEdush

«На момент въезда… на территорию Молдавии стрелявший не числился ни в каких базах данных — его не было ни в базе данных Интерпола, ни в других», — цитирует ТАСС Чернэуцяну.

По его словам, затем появилась информация, что стрелявшего разыскивают власти Таджикистана.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.

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