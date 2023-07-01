Глава полиции: стрелявший в аэропорту Кишинёва не состоял в международном розыске
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«На момент въезда… на территорию Молдавии стрелявший не числился ни в каких базах данных — его не было ни в базе данных Интерпола, ни в других», — цитирует ТАСС Чернэуцяну.
По его словам, затем появилась информация, что стрелявшего разыскивают власти Таджикистана.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.