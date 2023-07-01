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ВС России пресекли попытку боевиков ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении

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Российские военнослужащие пресекли попытку украинских боевиков провести разведку боем на Запорожском направлении.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ», — сказал он.

По его словам, украинские боевики понесли потери и в итоге отступили.

Также Чехов отметил, что российские военные с помощью гаубиц уничтожили технику и живую силу боевиков в районе Малой Токмачки.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.

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