ВС России пресекли попытку боевиков ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении

Российские военнослужащие пресекли попытку украинских боевиков провести разведку боем на Запорожском направлении.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ», — сказал он.

По его словам, украинские боевики понесли потери и в итоге отступили.

Также Чехов отметил, что российские военные с помощью гаубиц уничтожили технику и живую силу боевиков в районе Малой Токмачки.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.