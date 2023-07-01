ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении десяти гражданских лиц. Также были повреждены восемь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку.
Также сообщалось, что в результате обстрела Ясиноватой пострадали девять человек.