В офисе Генсека заявили, что ООН призывает избегать эскалации вокруг Запорожской АЭС

ООН призывает избегать любых действий, которые могут угрожать Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Что касается ситуации на Запорожской АЭС — мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избегания любых действий, которые могут повысить напряжённость вокруг АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Хак добавил, что представители МАГАТЭ продолжают работу над созданием безопасных условий работы станции.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в ООН письмо, в котором призвала Генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС.