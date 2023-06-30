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В офисе Генсека заявили, что ООН призывает избегать эскалации вокруг Запорожской АЭС

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ООН призывает избегать любых действий, которые могут угрожать Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.
В офисе Генсека заявили, что ООН призывает избегать эскалации вокруг Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Что касается ситуации на Запорожской АЭС — мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избегания любых действий, которые могут повысить напряжённость вокруг АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Хак добавил, что представители МАГАТЭ продолжают работу над созданием безопасных условий работы станции.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в ООН письмо, в котором призвала Генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС.

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