В офисе Генсека заявили, что ООН призывает избегать эскалации вокруг Запорожской АЭС
- AFP
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«Что касается ситуации на Запорожской АЭС — мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избегания любых действий, которые могут повысить напряжённость вокруг АЭС», — цитирует его РИА Новости.
Хак добавил, что представители МАГАТЭ продолжают работу над созданием безопасных условий работы станции.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в ООН письмо, в котором призвала Генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС.