Военная хроника: авиация ВКС России применяет ФАБ по позициям ВСУ в Херсоне
Авиация ВКС России применяет ФАБ-250/500 с модулями планирования и коррекции по позициям украинских военных в Херсоне.
- РИА Новости
Об этом сообщает Военная хроника.
Отмечается, что российские военные работают по складам с боекомплектами и ангарам с техникой ВСУ.
Ранее стало известно о мощном ударе с помощью ФАБ-250/500 по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области.
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