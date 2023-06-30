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Военная хроника: авиация ВКС России применяет ФАБ по позициям ВСУ в Херсоне

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Авиация ВКС России применяет ФАБ-250/500 с модулями планирования и коррекции по позициям украинских военных в Херсоне.
Военная хроника: авиация ВКС России применяет ФАБ по позициям ВСУ в Херсоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает Военная хроника.

Отмечается, что российские военные работают по складам с боекомплектами и ангарам с техникой ВСУ.

Ранее стало известно о мощном ударе с помощью ФАБ-250/500 по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области.

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