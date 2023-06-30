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ВС России отразили пять атак на Донецком направлении, уничтожив до 160 военных ВСУ

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Вооружённые силы России отразили пять атак на Донецком направлении, уничтожив до 160 военных Вооружённых сил Украины.
ВС России отразили пять атак на Донецком направлении, уничтожив до 160 военных ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

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