ВС России отразили пять атак на Донецком направлении, уничтожив до 160 военных ВСУ

Вооружённые силы России отразили пять атак на Донецком направлении, уничтожив до 160 военных Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.