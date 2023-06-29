Американский журналист-расследователь и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что Киеву при нынешних темпах контрнаступления ВСУ для полного возвращения утраченных территорий может потребоваться 117 лет.

Материал Херша опубликован на платформе Substack.

По его данным, за последние десять дней ВСУ так и не смогли значительным образом прорвать оборону ВС России.

Он добавил, что, по словам одного информированного источника, при таких темпах военным Украины понадобится 117 лет, чтобы «избавить страну от российской оккупации».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходство войск России.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчёркивал, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.