Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Херш: Киеву при нынешних темпах для возвращения территорий может потребоваться 117 лет

Короткая ссылка
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что Киеву при нынешних темпах контрнаступления ВСУ для полного возвращения утраченных территорий может потребоваться 117 лет.
Херш: Киеву при нынешних темпах для возвращения территорий может потребоваться 117 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

Материал Херша опубликован на платформе Substack.

По его данным, за последние десять дней ВСУ так и не смогли значительным образом прорвать оборону ВС России.

Он добавил, что, по словам одного информированного источника, при таких темпах военным Украины понадобится 117 лет, чтобы «избавить страну от российской оккупации».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходство войск России.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчёркивал, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить