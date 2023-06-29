FT: ЕС в рамках «будущих гарантий безопасности» допускает отправку на Украину военных

Страны — члены Европейского союза в рамках «будущих гарантий безопасности» не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

«Лидеры обязуются продолжать финансировать поставки оружия в Киев через Европейский фонд мира, фонд, финансируемый странами ЕС... Они также обещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военнослужащих и возможность военной миссии ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — указал собеседник издания.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.