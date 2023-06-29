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Пушилин заявил, что второй этап контрнаступления ВСУ может стать более масштабным

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что второй этап контрнаступления ВСУ может стать более масштабным.
Пушилин заявил, что второй этап контрнаступления ВСУ может стать более масштабным
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его словам, несмотря на серьёзные потери боевиков ВСУ в технике и живой силе, нельзя недооценивать силы противника.

«В открытых украинских источниках заявляют о 30% уничтоженной техники, не более. Но даже с учётом лживости украинских СМИ эта цифра может быть занижена. Но даже при таких показателях мы понимаем, что натовской техники, которая была поставлена Украине, ещё много», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что второй этап наступления украинских боевиков может быть масштабнее, в том числе из-за того, что киевский режим пока задействовал смешанные подразделения, где было много мобилизованных.

«Количество техники и те резервы, которые всё ещё сохраняются у противника, говорят о том, что второй этап может быть более интенсивным и масштабным», — добавил он, отметив, что российские войска готовятся к различным сценариям развития событий.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

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