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Пушилин рассказал о базирующихся в Краматорске иностранных наёмниках

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске.
Пушилин рассказал о базирующихся в Краматорске иностранных наёмниках
  • РИА Новости

«Нашими подразделениями фиксируется наличие наёмников. И то, что они сейчас базируются... преимущественно в Краматорске, тоже очевидно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что Краматорск — один из городов ДНР, оставшихся под контролем Украины и приспособленных инфраструктурно.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину.

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