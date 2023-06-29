Пушилин рассказал о базирующихся в Краматорске иностранных наёмниках
- РИА Новости
«Нашими подразделениями фиксируется наличие наёмников. И то, что они сейчас базируются... преимущественно в Краматорске, тоже очевидно», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что Краматорск — один из городов ДНР, оставшихся под контролем Украины и приспособленных инфраструктурно.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что ряд стран под видом наёмников посылает кадровых военных на Украину.