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Российские войска выбивают ВСУ из-под Антоновского моста

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ВС России выбивают остатки украинских десантников из-под Антоновского моста города Алёшки в Херсонской области, заявил начальник штаба полка с позывным Белый.
Российские войска выбивают ВСУ из-под Антоновского моста
  • РИА Новости

Он пояснил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС российские войска вынуждены были убрать с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды.

«Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, сейчас ВС России наносят по противнику огневые удары и загоняют ВСУ под мост.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.

Кроме того, артиллеристы группировки российских войск «Юг» уничтожили два опорных пункта украинской армии и три миномёта.

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