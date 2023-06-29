Прокуратура: Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане

Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин имеет право просить убежище в Казахстане, заявил заместитель генерального прокурора страны Улан Байжанов.

«Если он запросит убежище, то тогда включается третий алгоритм: наши соответствующие компетентные органы будут рассматривать его запрос», — цитирует РИА Новости Байжанова.

Он отметил, что Казахстан может рассматривать экстрадиционный запрос по Кислицину до трёх месяцев.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.