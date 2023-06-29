Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может попытаться атаковать Запорожскую АЭС
«Существует вероятность того, что всё более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом», — написал Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
По его словам, вопросы о способности украинского руководства пойти на подобный шаг отпадают, если учесть предшествующие действия Киева.
Он отметил, что есть доказательства ответственности украинских спецслужб за разрушение газопровода «Северный поток — 2».
10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.