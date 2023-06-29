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Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может попытаться атаковать Запорожскую АЭС

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Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Существует вероятность того, что всё более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом», — написал Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

По его словам, вопросы о способности украинского руководства пойти на подобный шаг отпадают, если учесть предшествующие действия Киева.

Он отметил, что есть доказательства ответственности украинских спецслужб за разрушение газопровода «Северный поток — 2».

10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

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