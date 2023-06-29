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Economist: в военной разведке Украины пожаловались на призывы союзников активно наступать

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В военной разведке Украины пожаловались на требование некоторых союзников страны вести активные наступательные действия, сообщает издание The Economist.

«Некоторые партнёры говорят нам идти вперёд и яростно сражаться», — цитирует газета свой источник.

Он отметил, что союзники в то же время не торопятся поставлять необходимое оружие.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

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