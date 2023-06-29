Economist: в военной разведке Украины пожаловались на призывы союзников активно наступать
«Некоторые партнёры говорят нам идти вперёд и яростно сражаться», — цитирует газета свой источник.
Он отметил, что союзники в то же время не торопятся поставлять необходимое оружие.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.
Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.