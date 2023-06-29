Танк Т-80БВМ ВС России подбил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км

Российский танк Т-80БВМ поразил украинскую БМП Bradley американского производства на Купянском направлении с дистанции 9,5 км, сообщил наводчик-оператор танка с позывным Маэстро.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он отметил, что в ходе выполнения задачи целью была обозначена БМП Bradley.

По его словам, в основном в качестве целей выступают блиндажи, окопы, траншеи.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, повреждены или уничтожены.