В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Отмечается, что тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской и Николаевской областях.
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