В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Отмечается, что тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской и Николаевской областях.