Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом
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Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая состоялась в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.
«На саммите мы согласуем многолетний пакет помощи и усилим наши политические связи с Украиной», — отметил Столтенберг.
Саммит запланирован на 11—12 июля.
Ранее СМИ сообщили, что страны Североатлантического альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека НАТО ещё на год.