Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая состоялась в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

«На саммите мы согласуем многолетний пакет помощи и усилим наши политические связи с Украиной», — отметил Столтенберг.

Саммит запланирован на 11—12 июля.

Ранее СМИ сообщили, что страны Североатлантического альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека НАТО ещё на год.