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В Кремле высоко ценят усилия и инициативы Ватикана по ситуации на Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине.
В Кремле высоко ценят усилия и инициативы Ватикана по ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

«В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооружённого конфликта на Украине», — сказал Песков.

Ранее в Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит с визитом Москву.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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