В Кремле высоко ценят усилия и инициативы Ватикана по ситуации на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине.

«В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооружённого конфликта на Украине», — сказал Песков.

Ранее в Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит с визитом Москву.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.