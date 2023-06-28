Военный историк Ченнык о планах ВСУ: происходящее сейчас нельзя назвать наступлением

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

«В течение более месяца ВСУ даже не дошли до первой линии российской обороны. Умный военачальник в такой ситуации понял бы, что действительно что-то не получилось, отходим назад и будем думать. Говорить о том, что будет что-то великое, — вы сначала разберитесь внутри: у вас огромные потери... Россия не просто господствует в воздухе, она просто прессует украинскую пехоту в поле. Я думаю, что в ближайшее время, осенью, может начаться мятеж внутри Украины. Потому что даже крепкая армия не может смотреть, как её костяк (пропускают. — RT) через мясорубку», — отметил эксперт.

По его мнению, «Резников и компания станут врагами народа на Украине, если этот народ откроет свои глаза».

«То, что происходит сейчас, наступлением нельзя назвать. Они до времени «Ч» (время начала операции. — RT) даже не дошли, они пока ещё — «Ч-минус», — заключил собеседник RT.

Ранее Резников заявил изданию Financial Times, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

Министр обороны Украины добавил, что появление боевиков ВСУ в ряде населённых пунктов на линии боевого соприкосновения не является «главным событием» контрнаступления и текущие результаты — лишь «предварительный просмотр» для более глобального наступления.