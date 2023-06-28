Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Военный историк Ченнык о планах ВСУ: происходящее сейчас нельзя назвать наступлением

Короткая ссылка
Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.
Военный историк Ченнык о планах ВСУ: происходящее сейчас нельзя назвать наступлением
  • Gettyimages.ru

«В течение более месяца ВСУ даже не дошли до первой линии российской обороны. Умный военачальник в такой ситуации понял бы, что действительно что-то не получилось, отходим назад и будем думать. Говорить о том, что будет что-то великое, — вы сначала разберитесь внутри: у вас огромные потери... Россия не просто господствует в воздухе, она просто прессует украинскую пехоту в поле. Я думаю, что в ближайшее время, осенью, может начаться мятеж внутри Украины. Потому что даже крепкая армия не может смотреть, как её костяк (пропускают. — RT) через мясорубку», — отметил эксперт.

По его мнению, «Резников и компания станут врагами народа на Украине, если этот народ откроет свои глаза».

«То, что происходит сейчас, наступлением нельзя назвать. Они до времени «Ч» (время начала операции. — RT) даже не дошли, они пока ещё — «Ч-минус», — заключил собеседник RT. 

Ранее Резников заявил изданию Financial Times, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

Министр обороны Украины добавил, что появление боевиков ВСУ в ряде населённых пунктов на линии боевого соприкосновения не является «главным событием» контрнаступления и текущие результаты — лишь «предварительный просмотр» для более глобального наступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить