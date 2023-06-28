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Рогов: авиабомбы сброшены по местам скопления ВСУ в Запорожской области

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что авиационные бомбы сброшены по местам скопления ВС Украины на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжёлой техники на Ореховском направлении», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что удар нанесён с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам украинской армии на Работино, которое остаётся под контролем ВС России.

Ранее он заявил, что обстановка на Ореховском направлении Запорожской области остаётся стабильно напряжённой.

По его словам, в районе населённого пункта Мирное пресечена деятельность украинской ДРГ.

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