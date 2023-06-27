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В ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при подрыве у Трёхизбенки граждан

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Трое мужчин, пострадавших при подрыве на неизвестном взрывном устройстве у посёлка Трёхизбенка в ЛНР, находятся в стабильном состоянии, заявила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
В ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при подрыве у Трёхизбенки граждан
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У первого пострадавшего — множественные осколочные ранения левой половины лица, головы, глубокое непроникающее ранение роговицы левого глаза... У второго больного обширный дефект мягких тканей левого бедра, ушиб грудной клетки, левой кисти», — сказала она ТАСС.

По словам министра, пострадавшие получили всю необходимую медпомощь и находятся в стабильном состоянии. Третий пострадавший также стабилен.

Ранее сообщалось, что на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, один человек погиб на месте.

До этого стало известно, что в Петровском районе Донецка (ДНР) мирная жительница подорвалась на противопехотной мине «Лепесток».

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