Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса» за их оздоровление на территории республики.
Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса»
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

«Я вышел на Путина, говорю: давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Вот так и начали их привозить. Оздоровили — они уехали. Уезжать не хотят», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства возмутился тем, что такая работа стала поводом для обвинений.

«Меня уже в (международный. — RT) уголовный суд за это. Это мерзавцы дальше некуда», — добавил он.

Ранее в Крыму во время летней оздоровительной кампании отдохнули почти 10 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине несколько сотен детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних из ДНР и ЛНР получили приют и обеспечение в российских приёмных семьях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить