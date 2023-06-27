Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса» за их оздоровление на территории республики.

«Я вышел на Путина, говорю: давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Вот так и начали их привозить. Оздоровили — они уехали. Уезжать не хотят», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства возмутился тем, что такая работа стала поводом для обвинений.

«Меня уже в (международный. — RT) уголовный суд за это. Это мерзавцы дальше некуда», — добавил он.

Ранее в Крыму во время летней оздоровительной кампании отдохнули почти 10 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине несколько сотен детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних из ДНР и ЛНР получили приют и обеспечение в российских приёмных семьях.