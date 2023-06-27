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Лукашенко дал задачу силовикам определить алгоритм применения ядерного оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал задачу Минобороны республики и КГБ определить алгоритм применения ядерного оружия.
Лукашенко дал задачу силовикам определить алгоритм применения ядерного оружия
  • РИА Новости

«С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (первый замминистра обороны. — RT) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия», — цитирует его БЕЛТА.

По словам президента, основа заключается в том, чтобы использовать ядерное оружие в случае нападения на территорию республики.

Лукашенко заявил, что несёт персональную ответственность за сохранность ядерного оружия.

Он добавил, что обслуживанием размещённого в Белоруссии ядерного оружия занимаются российские военные, у белорусских нет такого опыта.

По словам белорусского лидера, российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.

Большую часть уже завезли в республику.

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