Лукашенко дал задачу силовикам определить алгоритм применения ядерного оружия
- РИА Новости
«С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (первый замминистра обороны. — RT) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия», — цитирует его БЕЛТА.
По словам президента, основа заключается в том, чтобы использовать ядерное оружие в случае нападения на территорию республики.
Лукашенко заявил, что несёт персональную ответственность за сохранность ядерного оружия.
Он добавил, что обслуживанием размещённого в Белоруссии ядерного оружия занимаются российские военные, у белорусских нет такого опыта.
По словам белорусского лидера, российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.
Большую часть уже завезли в республику.