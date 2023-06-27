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Второй энергоблок БелАЭС отключат от сети 28 июня для проведения испытаний

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Второй энергоблок БелАЭС с 28 июня будет отключён от сети для проведения испытаний.
Второй энергоблок БелАЭС отключат от сети 28 июня для проведения испытаний
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщили в Минэнерго Белоруссии.

В ведомстве заявили, что на втором энергоблоке БелАЭС продолжаются испытания систем и оборудования в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. 

«С 28 июня энергоблок будет отключён от сети для проведения испытаний режимов планового расхолаживания реактора», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что на БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.

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