Второй энергоблок БелАЭС отключат от сети 28 июня для проведения испытаний
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Об этом сообщили в Минэнерго Белоруссии.
В ведомстве заявили, что на втором энергоблоке БелАЭС продолжаются испытания систем и оборудования в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации.
«С 28 июня энергоблок будет отключён от сети для проведения испытаний режимов планового расхолаживания реактора», — говорится в сообщении.
В конце мая стало известно, что на БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.