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Су-34 группировки «Центр» уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ

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Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр», нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в районе населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике уничтожили до 195 украинских боевиков.

Вместе с этим ВС России уничтожили две боевые машины пехоты боевиков, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

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