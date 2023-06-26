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Пушилин заявил о продолжающихся попытках боевиков ВСУ прощупать оборону Артёмовска

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о продолжающихся попытках украинских боевиков прощупать оборону по флангам Артёмовска.
Пушилин заявил о продолжающихся попытках боевиков ВСУ прощупать оборону Артёмовска
  • РИА Новости

«По флангам: противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьёзных ощутимых изменений», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, российские подразделения удерживают позиции и даже пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить своё положение.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активизации работы диверсантов ВСУ на Сватовско-Кременском направлении.

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