Пушилин: ВС России значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские силы значительно улучшили свои позиции.

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что ВСУ на протяжении месяцев «активно держались» за укрепрайон «Зверинец», который был занят российскими силами, что позволяет развивать наступление в направлении посёлка Победа.

«Север республики, Краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — заявил Пушилин.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в течение суток уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.