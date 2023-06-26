Пушилин: ВС России значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что ВСУ на протяжении месяцев «активно держались» за укрепрайон «Зверинец», который был занят российскими силами, что позволяет развивать наступление в направлении посёлка Победа.
«Север республики, Краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — заявил Пушилин.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в течение суток уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.