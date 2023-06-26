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Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

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Украинские боевики обстреляли город Токмак Запорожской области, что привело к перебоям в подаче электроэнергии и работе связи.
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Нацисты террористического киевского режима около 02:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города», — сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что перебои с электричеством и связью обусловлены попаданием в объект районных электрических сетей.

Ранее сообщалось, что украинские террористы обстреляли центр Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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