Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли город Токмак Запорожской области, что привело к перебоям в подаче электроэнергии и работе связи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Нацисты террористического киевского режима около 02:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города», — сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что перебои с электричеством и связью обусловлены попаданием в объект районных электрических сетей.

Ранее сообщалось, что украинские террористы обстреляли центр Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.