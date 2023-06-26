Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Нацисты террористического киевского режима около 02:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города», — сказал представитель оперативных служб.
Он уточнил, что перебои с электричеством и связью обусловлены попаданием в объект районных электрических сетей.
Ранее сообщалось, что украинские террористы обстреляли центр Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.