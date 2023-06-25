Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: в Запорожье ночью нанесён ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ

Короткая ссылка
В Запорожье нанесён ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск.
Рогов: в Запорожье ночью нанесён ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить