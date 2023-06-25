Рогов: в Запорожье ночью нанесён ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ

В Запорожье нанесён ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.