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Минобороны: ВС России уничтожили до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении

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Российские военные в течение суток уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30», — заявил он.

Конашенков добавил, что сдались в плен трое военнослужащих ВС Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска добились успехов на Краснолиманском направлении.

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