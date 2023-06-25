Минобороны: ВС России уничтожили до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные в течение суток уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30», — заявил он.

Конашенков добавил, что сдались в плен трое военнослужащих ВС Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска добились успехов на Краснолиманском направлении.