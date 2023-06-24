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В Минобороны Украины заявили, что мятеж в России является хорошим шансом для ВСУ

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Киев считает попытку мятежа в России хорошим шансом для продвижения украинских войск. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.
В Минобороны Украины заявили, что мятеж в России является хорошим шансом для ВСУ
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему сосредоточены на передовой.

«Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот — не исключение», — сказал Сак в интервью газете Independent.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву выгодна «полноценная гражданская война» в России.

Позднее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

По словам Пригожина, компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

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