В Минобороны Украины заявили, что мятеж в России является хорошим шансом для ВСУ
- РИА Новости
Он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему сосредоточены на передовой.
«Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот — не исключение», — сказал Сак в интервью газете Independent.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву выгодна «полноценная гражданская война» в России.
Позднее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
По словам Пригожина, компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.