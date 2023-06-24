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ВС России уничтожили САУ Paladin ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные уничтожили украинскую САУ Paladin производства США на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населённого пункта Песчаная», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

Также сообщается об уничтожении миномётного расчёта ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское.

Ранее российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.

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