ВС России уничтожили САУ Paladin ВСУ на Купянском направлении
«В ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населённого пункта Песчаная», — цитирует РИА Новости Зыбинского.
Также сообщается об уничтожении миномётного расчёта ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское.
Ранее российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.