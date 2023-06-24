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Минобороны России: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовит наступление

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Украинская армия готовится к наступательным действиям на Бахмутском (Артёмовском) направлении, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом информирует российское Министерство обороны.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС России наносят противнику огневое поражение при помощи авиации и артиллерии.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.

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