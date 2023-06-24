Минобороны России: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовит наступление
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС России наносят противнику огневое поражение при помощи авиации и артиллерии.
Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.