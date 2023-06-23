Военная хроника: бойцы ВС России из ПТУР подбили украинскую РЛС на Авдеевском направлении
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Уничтожение, предположительно, контрбатарейной РЛС AN/TPQ-36 Firefinder американского производства, переданной на вооружение ВСУ, попало на видео. Точный выстрел ПТУР нанесли бойцы 114-й бригады 1-го АК ВС РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные применяли этот радар для вскрытия огневых позиций артиллеристов ВС России на Авдеевском направлении.
Также сообщается, что российский расчёт ПТУР «отработал аккурат по скоплению пехоты противника».
Ранее сообщалось, что российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении.