Белорусский посол Крутой высказался о ситуации с товарооборотом Белоруссии и России

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло высказался о ситуации с белорусско-российским товарооборотом.

Он ответил на вопрос, почему до прошлого года страны «спали», а сейчас фиксируется рекордный рост товарооборота.

«Такая у нас, у славян, особенность, что пока жаренный петух или другой кто-то куда-то не клюнет, ничего мы делать не будем», — сказал Крутой.

По его словам, в рамках последнего визита вице-премьера России Дениса Мунтурова в Белоруссию было обсуждено сотрудничество в сфере станкостроения.

«Критическая абсолютно отрасль, огромный запрос по всем сегментам от классических автомобилей до турбин, энергетики, железнодорожного машиностроения», — сказал Крутой.

Он отметил, что у стран есть много проектов, в том числе и микроэлектроника.

«Слава Богу, что определили наиболее критические отрасли и сейчас процесс пошёл просто семимильными шагами. Плюс у нас же не только на Западе сегодня есть критические технологии, оказалось и Китай, и Иран, который 40 лет под санкциями, Турция, прочие страны вполне себе адекватные, нормальные партнёры, поэтому мы не одни», — сказал посол.

Ранее посол Белоруссии в Москве в интервью RT заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.