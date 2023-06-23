Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белорусский посол Крутой высказался о ситуации с товарооборотом Белоруссии и России

Короткая ссылка
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло высказался о ситуации с белорусско-российским товарооборотом.

Он ответил на вопрос, почему до прошлого года страны «спали», а сейчас фиксируется рекордный рост товарооборота.

«Такая у нас, у славян, особенность, что пока жаренный петух или другой кто-то куда-то не клюнет, ничего мы делать не будем», — сказал Крутой.

По его словам, в рамках последнего визита вице-премьера России Дениса Мунтурова в Белоруссию было обсуждено сотрудничество в сфере станкостроения.

«Критическая абсолютно отрасль, огромный запрос по всем сегментам от классических автомобилей до турбин, энергетики, железнодорожного машиностроения», — сказал Крутой.

Он отметил, что у стран есть много проектов, в том числе и микроэлектроника.

«Слава Богу, что определили наиболее критические отрасли и сейчас процесс пошёл просто семимильными шагами. Плюс у нас же не только на Западе сегодня есть критические технологии, оказалось и Китай, и Иран, который 40 лет под санкциями, Турция, прочие страны вполне себе адекватные, нормальные  партнёры, поэтому мы не одни», — сказал посол.

Ранее посол Белоруссии в Москве в интервью RT заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить