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Рогов заявил о больших потерях боевиков ВСУ при попытке штурма под Ореховым

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о больших потерях боевиков ВСУ при попытке штурма под Ореховым.
Рогов заявил о больших потерях боевиков ВСУ при попытке штурма под Ореховым
  • AP
  • © Libkos

«Минувшей ночью украинские боевики предприняли попытку третьего штурма нашей первой линии обороны на Ореховском направлении. Шли ожесточённые бои. Противник понёс большие потери техники и живой силы», — рассказал он РИА Новости.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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