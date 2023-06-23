Рогов заявил о больших потерях боевиков ВСУ при попытке штурма под Ореховым

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о больших потерях боевиков ВСУ при попытке штурма под Ореховым.

AP

© Libkos

«Минувшей ночью украинские боевики предприняли попытку третьего штурма нашей первой линии обороны на Ореховском направлении. Шли ожесточённые бои. Противник понёс большие потери техники и живой силы», — рассказал он РИА Новости. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.