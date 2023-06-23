Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минэнерго Украины заявили об аварийных ситуациях на ЛЭП в двух областях

Короткая ссылка
В Министерстве энергетики Украины заявили об аварийных ситуациях на высоковольтных линиях электропередачи в Ровенской и Волынской областях.
В Минэнерго Украины заявили об аварийных ситуациях на ЛЭП в двух областях
  • AFP
  • © Oleksandr GIMANOV

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Вчера произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской и Волынской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, линии электропередачи были отключены 22 июня в Киевской, Черновицкой, Тернопольской и Житомирской областях в связи с технологическими нарушениями.

Ранее в энергокомпании ДТЭК сообщили о проблемах с электроснабжением в ряде районов Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить