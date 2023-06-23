В Минэнерго Украины заявили об аварийных ситуациях на ЛЭП в двух областях

В Министерстве энергетики Украины заявили об аварийных ситуациях на высоковольтных линиях электропередачи в Ровенской и Волынской областях.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Вчера произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской и Волынской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, линии электропередачи были отключены 22 июня в Киевской, Черновицкой, Тернопольской и Житомирской областях в связи с технологическими нарушениями.

Ранее в энергокомпании ДТЭК сообщили о проблемах с электроснабжением в ряде районов Киева.